Incendi: nuovo rogo nel Pordenonese, si sospetta dolo (Di venerdì 5 agosto 2022) E' stato spento nella serata di ieri, grazie soprattutto al decisivo intervento dell'elicottero della Protezione civile Fvg, un nuovo Incendio divampato nel tardo pomeriggio di ieri a Polcenigo, nel ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 5 agosto 2022) E' stato spento nella serata di ieri, grazie soprattutto al decisivo intervento dell'elicottero della Protezione civile Fvg, uno divampato nel tardo pomeriggio di ieri a Polcenigo, nel ...

TgrRaiFVG : Incendi sul Carso, nuovo focolaio in zona Devetachi. - AntCianciullo : Il nuovo clima rende indomabili gli incendi: usiamo pascoli e colture come barriere antifuoco (di F. Attorre) - RadioCivita : ?? Nuovo Podcast! 'GR Lazio Sud - 4 agosto 2022' su @Spreaker #acqua #bobby_solo #caporiccio #concerto #fondi… - _PaoloGuglielmi : RT @HuffPostItalia: Il nuovo clima rende indomabili gli incendi: usiamo pascoli e colture come barriere antifuoco - RosannaMarani : Il nuovo clima rende indomabili gli incendi: usiamo pascoli e colture come barriere antifuoco (di F. Attorre) -

Incendi: nuovo rogo nel Pordenonese, si sospetta dolo ... grazie soprattutto al decisivo intervento dell'elicottero della Protezione civile Fvg, un nuovo ... nel Goriziano, chiusa di fatto da oltre due settimane dopo gli incendi divampati sul Carso. . 5 ... Sicurezza reti stradali e ferroviarie, siglata alleanza Mims - Enea - Ingv ... mobilità e logistica in caso di incendi e di eventi naturali estremi, come terremoti e inondazioni,... L'Anagrafe sarà al centro del nuovo sistema di gestione della sicurezza sia come destinatario delle ...