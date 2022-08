Grande Fratello Vip, Parla Alfonso Signorini: "Giovanni Giacci non avrebbe potuto partecipare perché sieropositivo" (Di venerdì 5 agosto 2022) Il conduttore del reality show e direttore di Chi, ha precisato di aver dovuto cambiare il regolarmente per poter permettere l'ingresso di Giovanni Giacci nella prossima edizione del Gf Vip. Leggi su comingsoon (Di venerdì 5 agosto 2022) Il conduttore del reality show e direttore di Chi, ha precisato di aver dovuto cambiare il regolarmente per poter permettere l'ingresso dinella prossima edizione del Gf Vip.

infoitcultura : Grande Fratello Vip, Sgarbi furioso: “Mia figlia ha rifiutato 100mila euro” - redazionerumors : Il critico d'arte ha rivelato a Novella 2000 di aver avuto un litigio con la figlia Evelina in seguito al rifiuto d… - Matera1962 : È QUINDI?CHI SE NE FREGA?.NON SE LA RICORDA NESSUNO,NON SE LA CAGA NESSUNO..MA DI CHI STIAMO PARLANDO?. Jessica Sel… - TV_Italiana : Il #GFVIP non è bello se non è litigarello? ?? Lo dice pure uno spot #Mediaset... - martalongo5 : Jessica e Barù: saranno scintille? - Grande Fratello VIP | GFVIP 6: -