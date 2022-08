GdS – United, l’acquisto che non ti aspetti: il 35enne Huddlestone sarà allenatore…e giocatore dell’Under-23! (Di venerdì 5 agosto 2022) 2022-08-05 08:16:23 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalla GdS: Nella complicata sessione di mercato estivo dei Red Devils arriva anche un acquisto abbastanza particolare, che in una situazione normale avrebbe fatto sorridere, ma che in questo caso sembra un po’ il simbolo del momento dello United. Il mercato è fatto di storie, per quanto assurde o inattese siano. A Manchester, sponda United, stanno avendo più di qualche problema in questa sessione. I Red Devils finora hanno acquistato Lisandro Martinez dall’Ajax e Tyrell Malacia dal PSV, oltre ad aver portato gratis a Old Trafford Christian Eriksen, ma molti degli obiettivi di questa estate sono sfuggiti (come Kalvin Phillips, finito ai cugini del City) o potrebbero farlo (come Frankie de Jong, che alla fine probabilmente rimarrà al Barcellona). E tanto per non farsi mancare nulla, ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 5 agosto 2022) 2022-08-05 08:16:23 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalla GdS: Nella complicata sessione di mercato estivo dei Red Devils arriva anche un acquisto abbastanza particolare, che in una situazione normale avrebbe fatto sorridere, ma che in questo caso sembra un po’ il simbolo del momento dello. Il mercato è fatto di storie, per quanto assurde o inattese siano. A Manchester, sponda, stanno avendo più di qualche problema in questa sessione. I Red Devils finora hanno acquistato Lisandro Martinez dall’Ajax e Tyrell Malacia dal PSV, oltre ad aver portato gratis a Old Trafford Christian Eriksen, ma molti degli obiettivi di questa estate sono sfuggiti (come Kalvin Phillips, finito ai cugini del City) o potrebbero farlo (come Frankie de Jong, che alla fine probabilmente rimarrà al Barcellona). E tanto per non farsi mancare nulla, ...

