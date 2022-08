Fiorello torna in tv con la sua Edicola? Il rumor (Di venerdì 5 agosto 2022) Fiorello, conduttore e showman tra i più amati della tv italiana, potrebbe tornare in tv, dopo le ultime esperienze al Festival di Sanremo al fianco di Amadeus, con un programma nuovo. Fiorello ed il ritorno in tv Secondo le indiscrezioni fatte trapelare dal settimanale Oggi, ci sarebbe una trattativa con la Rai e Fiorello che andrebbe avanti da qualche mese e che dovrebbe concludersi dopo la pausa estiva. Chi pensa che si tratterà di un One man show si sbaglia, perché per il suo ritorno in tv il mattatore sta pensando a qualcosa di diverso. Secondo i rumors la nuova trasmissione dovrebbe andare in onda, su Rai1, nella prossima stagione televisiva. Ma non sarà un programma da prima serata: «Rosario vuole sperimentare nuove fasce orarie e rivolgersi ad un pubblico diverso». Le ultime indiscrezioni Se ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 5 agosto 2022), conduttore e showman tra i più amati della tv italiana, potrebbere in tv, dopo le ultime esperienze al Festival di Sanremo al fianco di Amadeus, con un programma nuovo.ed il ritorno in tv Secondo le indiscrezioni fatte trapelare dal settimanale Oggi, ci sarebbe una trattativa con la Rai eche andrebbe avanti da qualche mese e che dovrebbe concludersi dopo la pausa estiva. Chi pensa che si tratterà di un One man show si sbaglia, perché per il suo ritorno in tv il mattatore sta pensando a qualcosa di diverso. Secondo is la nuova trasmissione dovrebbe andare in onda, su Rai1, nella prossima stagione televisiva. Ma non sarà un programma da prima serata: «Rosario vuole sperimentare nuove fasce orarie e rivolgersi ad un pubblico diverso». Le ultime indiscrezioni Se ...

