De Giovanni e Ruotolo: "Giusto dare la cittadinanza onoraria a Mertens. Ora Jorit pensaci tu con un murale" (Di venerdì 5 agosto 2022) Mertens-NAPOLI. L'annuncio dell'iniziativa da parte del sindaco Gaetano Manfredi e dell'Amministrazione Comunale di Napoli di dare la cittadinanza onoraria a Dries Mertens trova i pareri favorevoli di tutti. In una nota congiunta applaudono l'idea lo scrittore Maurizio De Giovanni ed il giornalista Sandro Ruotolo che lanciano un invito anche ad un altro artista: "Grazie sindaco Manfredi, la tua decisione di conferire la cittadinanza onoraria a Dries Mertens è cosa buona e giusta. Sarebbe bello se Jorit, maestro della street art, potesse realizzare una sua opera in onore del nostro amato Dries detto Ciro Mertens".

