Dal Giappone un segno di speranza di pace nel mondo (Di venerdì 5 agosto 2022) In questi giorni tanti ricorderanno la bomba di Hiroshima, tanto si è scritto e narrato di Hiroshima e Nagasaki ma poco della storia di questa bambina di soli 2 anni. Il 6 di Agosto del 1945 La piccola Sadako Sasaki aveva solo 2 anni e si trovava con il fratellino in un parco da giochi nella città si Hiroshima. La sua famiglia viveva a meno di qualche miglio dallo scoppio di " little boy" cosi fu chiamato l'ordigno atomico rimasto famoso nella storia dell'umanità. Sasaki era una bambina vivace, dinamica, solare e felice ma all'età di 11 anni fu ricoverata in ospedale era malata di leucemia una grave forma conseguenza delle radiazioni della bomba atomica . La famiglia seppur in difficoltà economiche ha lottato contro la malattia. Durante le tante visite in ospedale da parte di amici un giorno ebbe in regalo delle Gru in origami. Sadako allora chiese al padre come mai questo ...

