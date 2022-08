Coppia super longeva, 80 anni di nozze nel Bolognese (Di venerdì 5 agosto 2022) Quando si sposarono la seconda guerra mondiale era in pieno corso. Aristide Cati, 99 anni e Pia Venturi, 97, coniugi di Camugnano, sull'Appennino Bolognese, hanno raggiunto il traguardo di 80 anni di ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 5 agosto 2022) Quando si sposarono la seconda guerra mondiale era in pieno corso. Aristide Cati, 99e Pia Venturi, 97, coniugi di Camugnano, sull'Appennino, hanno raggiunto il traguardo di 80di ...

