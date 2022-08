orizzontescuola : Concorso straordinario bis: pubblicate nuove GRADUATORIE. Data nomine sarà stabilita dagli USR. AGGIORNATO - TecnicaScuola : Concorso straordinario bis, Flc Cgil chiede che diventi abilitante -- - TecnicaScuola : Nessun precario resti escluso: una proposta per un nuovo concorso straordinario -- - ProDocente : Concorso straordinario bis, Flc Cgil chiede che diventi abilitante -

Orizzonte Scuola

L'opera " Leggende dal Mare " ha vinto ilattraverso i voti della giuria tecnica sommati ii voti on line dei cittadini che, in totale, sono stati oltre 8mila, e migliaia le visualizzazioni.... il commissariodell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, Mario Zappia, ...orientato alla miglioria dei servizi sanitari non solo attraverso l'indizione di nuovi bandi die ... Nuovo concorso straordinario per la scuola secondaria. Comitato di precari lancia proposta: “Nessuno resti escluso” Si torna a parlare di concorso straordinario bis nell’ottica di renderlo abilitante. A spingere in questa direzione è la sigla sindacale Flc Cgil, che in un recente comunicato contesta: “Il più grande ...Concorso straordinario bis di cui al comma 9bis del DL 73/2021 e Concorso ordinario di cui al DD n. 499 del 21 aprile 2020: in .... La prova orale del concorso ordinario E' la seconda (terza, per chi ...