Chiusura pronto soccorso del 'Cardarelli': la preoccupazione di Quagliozzi (FI giovani) (Di venerdì 5 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti"Mentre siamo probabilmente all'alba, purtroppo, di una nuova emergenza sanitaria, legata ormai, di fatto, al proliferare anche in Italia, ed ovviamente anche a Napoli e in Campania, dei casi di vaiolo delle scimmie, osserviamo, sgomenti, alla Chiusura del pronto soccorso dell'Ospedale Cardarelli – dichiara Raffaele Quagliozza Delegato alla Sanità per Forza Italia giovani Provincia di Napoli – . E' quello che è successo nei giorni scorsi a Napoli, dove il pronto soccorso del più grande Ospedale del Mezzogiorno, si è visto costretto ad una Chiusura temporanea, assicurando esclusivamente le emergenze indifferibili, mentre il numero dei casi di positivi alla SARS-COV2 si mantengono a livelli ancora elevati e preoccupanti a Napoli e in Campania, ...

