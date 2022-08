Basciagoni si godono una speciale avventura: “Vi porto con noi” (VIDEO) (Di venerdì 5 agosto 2022) Basciagoni si godono una nuova avventura allo zoo di Fasano: ecco il best of e le parole di Sophie Codegoni Basciagoni, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni hanno rapito il cuore di milioni di italiani durante la loro avventura dentro al Grande Fratello Vip. La storia d’amore tra i due ex gieffini prosegue a gonfie vele ed entrambi stanno vivendo un periodo magico. Alessandro e Sophie sono ormai i volti più amati nel mondo dello spettacolo, sono sempre più seguiti e sostenuti da intere generazioni. I due ex gieffini dopo la partecipazione al reality show di Canale 5 non si sono più fermati lavorando su nuovi progetti. Lo scorso 20 luglio Alessandro e Sophie hanno lanciato il loro primo brand di gioielli dal nome “ASBC” che ha riscosso fin da subito un clamoroso successo. La loro prima collezione è ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 5 agosto 2022)siuna nuovaallo zoo di Fasano: ecco il best of e le parole di Sophie Codegoni, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni hanno rapito il cuore di milioni di italiani durante la lorodentro al Grande Fratello Vip. La storia d’amore tra i due ex gieffini prosegue a gonfie vele ed entrambi stanno vivendo un periodo magico. Alessandro e Sophie sono ormai i volti più amati nel mondo dello spettacolo, sono sempre più seguiti e sostenuti da intere generazioni. I due ex gieffini dopo la partecipazione al reality show di Canale 5 non si sono più fermati lavorando su nuovi progetti. Lo scorso 20 luglio Alessandro e Sophie hanno lanciato il loro primo brand di gioielli dal nome “ASBC” che ha riscosso fin da subito un clamoroso successo. La loro prima collezione è ...

