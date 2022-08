Attenzione se vai in giro in costume: scatta la multa (Di venerdì 5 agosto 2022) Un’ordinanza comunale salvaguardia il decoro messo a rischio dai costumi lungo le strade di questa località. Vediamo dove è successo I bollettini climatici italiani e al di fuori, ci parlano di un tropico diffuso. Ancor peggio, in alcune zone del mondo, le temperature registrano dei picchi che sembrano oltrepassare la tolleranza umana. Almeno per quanto L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 5 agosto 2022) Un’ordinanza comunale salvaguardia il decoro messo a rischio dai costumi lungo le strade di questa località. Vediamo dove è successo I bollettini climatici italiani e al di fuori, ci parlano di un tropico diffuso. Ancor peggio, in alcune zone del mondo, le temperature registrano dei picchi che sembrano oltrepassare la tolleranza umana. Almeno per quanto L'articolo proviene da Consumatore.com.

offmysel : @selseIfish questo è fuori dubbio ovviamente, io non li giustifico attenzione, anzi sto solo ammettendo il loro ess… - AnchisoLRS : @rumdeefoxy Così la aggredisco un poco ?? comunque bro in vacanza si piange solo per i drink che finiscono troppo in… - articolo38 : RT @inail_gov: #Inail #Napo sa benissimo che i rischi non sono limitati al solo luogo di #lavoro: occorre prestare attenzione alla #guida p… - RobertoRondi85 : @GiorgiaMeloni Attenzione perché se vai al governo e poi non cambia niente ti si rivolta tutto contro.. vediamo che miracoli farete - GeorgeDarie3 : RT @FedericaPito: ?? ' #MiChiedo, quando vai via, se rimango nei tuoi pensieri in due si può giocare a questo gioco, ma tu vinci ogni volta… -