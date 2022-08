Wanda Nara e Icardi, ci risiamo? Spunta un audio: 'Divorzio, non ne posso più' (Di giovedì 4 agosto 2022) La crisi coniugale tra Wanda Nara e Mauro Icardi potrebbe essere insanabile, definitiva. In Argentina - nella notte italiana - il programma televisivo Los Angeles de la Mañana ha messo in onda un ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 4 agosto 2022) La crisi coniugale trae Mauropotrebbe essere insanabile, definitiva. In Argentina - nella notte italiana - il programma televisivo Los Angeles de la Mañana ha messo in onda un ...

Piergiulio58 : 'Non ne posso più, sto organizzando il divorzio': Wanda Nara chiude a Icardi. Un audio trapelato sul web confermere… - mitrandirr : RT @Adnkronos: Wanda Nara e Icardi verso divorzio, spunta audio: 'Non ne posso più' - Adnkronos : Wanda Nara e Icardi verso divorzio, spunta audio: 'Non ne posso più' - lawebstar_it : #WandaNara prepara il divorzio da #Icardi: intercettato l'audio - lifestyleblogit : Wanda Nara e Icardi verso divorzio, spunta audio: 'Non ne posso più' - -