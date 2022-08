Ultime Notizie – Elezioni 2022 | consigliera Bassano del Grappa che strappò green pass in lista con Italexit

(Di giovedì 4 agosto 2022)punterebbe in Veneto sul nome di Ilaria Brunelli, lacomunale didel, capogruppo dellacivica di maggioranza #PavanSindaco, già agli onori della cronaca per aver strappato, nel novembre del ’21, in diretta social il: “Eccolo lì, in 4 pezzi, il miostrappato. Esattamente un secondo dopo essermi seduta al mio posto ho distrutto il documento. L’ho subìto solo per continuare a rappresentare i cittadini comecomunale. Ma rimane immorale e pericoloso”, disse dopo essere entrata in comune a. Contraria pure al vaccino, spiegò di aver pure valutato l’idea di fare il siero, ma poi spiegò: “Preferisco morire di Covid che ...

Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 36.966 contagiati e 83 morti, tasso di positività al 18%. Prosegue il calo dei ric… - fanpage : #M5S, le parole dell'ex Ministro Bonafede - zirconet : +++ ULTIME NOTIZIE MASHUP +++ #Icardi #WandaNara #Fedez #Ferragnez - Freak_Nick_ : RT @fanpage: Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli preparano un piano programmatico per Enrico Letta #elezionipolitiche2022 - RedazioneDedalo : Palermo – Covid Sicilia: 3.498 positivi, 16 decessi, positività al 18,1% -

Il Sole 24 ORE

Sono 42.976 i nuovi contagi da Covid registrati nelle24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 45.621. Le vittime sono 161, in calo rispetto alle 171 di ieri. Il tasso è 17,7% in lieve calo rispetto a ieri ...Dalle mosse della Juve per Kostic e Paredes alle uscite in casa Inter fino all'interesse del Tottenham per Zaniolo. Non solo: il caso Luis Alberto, ... Coronavirus ultimo notizie in Italia 4 agosto 2022 'Sono più che raddoppiati nell'ultima settimana' , in Italia, i casi di infezione da West Nile Virus nell'uomo. Dall'inizio di giugno 2022, ...Alfonso Signorini svela un retroscena sul primo concorrente ufficiale: "Lo volevo già l'anno scorso" Ormai è ufficiale, il primo concorrente del GF Vip 7 ...