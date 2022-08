Ucraina | Zelensky cerca ‘colloqui diretti’ con Xi Jinping

(Di giovedì 4 agosto 2022) Il presidente Volodymyr“colloqui diretti” con l’omologo cinese Xiper aver aiuto a porre fine all’invasione russa dell’. E’ lo stessoad affermarlo in un’intervista al South China Morning Post, precisando di voler esortare Pechino a usare il suo potere economico e politico per spingere Mosca a conformarsi alle norme internazionali. “E’ uno Stato molto potente. È un’economia potente. Quindi può influenzare politicamente ed economicamente la Russia”. La Cina è anche un membro permanente del Consiglio di sicurezza Onu, ha dettonell’intervista di 40 minuti su Zoom. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

