Tennis, Adriano Panatta: “Il gioco di Sinner e Alcaraz non mi emoziona, ma io sono vecchio” (Di giovedì 4 agosto 2022) Adriano Panatta si è fatto intervistare da Giorgio Burreddu del Corriere dello Sport ed ha parlato, tra gli altri argomenti toccati, dei principali interpreti del Tennis italiano e mondiale, commentando le differenze di gioco tra Musetti, Fognini, Berrettini, Sinner ed Alcaraz. Sulle caratteristiche dei diversi azzurri protagonisti: “Musetti ha più soluzioni, ha una bella mano. Come ce l’ha ancora Fognini. Berrettini è classico, anzi classico-moderno, servizio-dritto: fa male quando tira. E Sinner dritto e rovescio li gioca bene, benissimo. Deve imparare ad ammorbidire la palla, ma ha tempo davanti a sé. Però quando lo vedo giocare come domenica contro Alcaraz, due che tirano a duecentocinquanta orari da fondo campo, è un tipo di gioco ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 agosto 2022)si è fatto intervistare da Giorgio Burreddu del Corriere dello Sport ed ha parlato, tra gli altri argomenti toccati, dei principali interpreti delitaliano e mondiale, commentando le differenze ditra Musetti, Fognini, Berrettini,ed. Sulle caratteristiche dei diversi azzurri protagonisti: “Musetti ha più soluzioni, ha una bella mano. Come ce l’ha ancora Fognini. Berrettini è classico, anzi classico-moderno, servizio-dritto: fa male quando tira. Edritto e rovescio li gioca bene, benissimo. Deve imparare ad ammorbidire la palla, ma ha tempo davanti a sé. Però quando lo vedo giocare come domenica contro, due che tirano a duecentocinquanta orari da fondo campo, è un tipo di...

capriglionefran : @AdrianoPanatta E con il compito precipuo di sminuire chi come Te(e me) ha tutte le qualità dello sportivo per anto… - adriano____ : @AdrianoPanatta Siete indimenticabili. Mi avete ispirato a giocare a tennis e in doppio. Per me non c’è più stata u… - ivosconf : @paolobertolucci @AdrianoPanatta Tanti auguri Paolone! … sei forte Adriano! Come sarebbe stato il tennis senza di v… - Balu875651831 : RT @paolinojper: @paolobertolucci Tantissimi Auguri Paolo, ho scoperto il tennis a quel tempo della Davis con voi, (Adriano) e ancora oggi… - RenzoM74085075 : @paolobertolucci @AdrianoPanatta Auguroni al.nostro braccio d'oro Paolo e saluti al suo complice 'Adriano', rei di… -