Roma, 36enne entra nell'auto e pesta di botte il conducente per derubarlo (Di giovedì 4 agosto 2022) Prima si è introdotto all'interno di un'auto in via Nomentana, poi quando si è trovato 'faccia a faccia' con il conducente del veicolo ha pensato bene di picchiarlo. Perché l'obiettivo del malvivente, in realtà, era solo uno: derubare l'uomo, portare via la vettura o qualche oggetto di valore. Un piano ben architettato, ma smantellato dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Porta Pia che ieri mattina, intorno alle 12, hanno assistito alla scena e sono immediatamente intervenuti. Il racconto della vittima La vittima ha raccontato agli agenti che l'uomo, un finlandese di 36 anni con precedenti di polizia, dopo essersi introdotto all'interno del suo veicolo, prima ha tentato di sfilare le chiavi del mezzo, poi alla sua reazione, lo ha afferrato per il collo. E ha tentato, con tutte le sue forze, prima di sfilargli l'orologio che aveva al polso, poi di ...

