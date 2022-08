Ritiro Castel di Sangro, lungo colloquio tra Spalletti e Anguissa a fine allenamento (Di giovedì 4 agosto 2022) Si è concluso il tredicesimo giorno di Ritiro del Napoli a Castel di Sangro: dopo non aver svolto l’allenamento mattutino, questo pomeriggio gli azzurri si sono allenati regolarmente allo stadio Teofilo Patini dinanzi i propri tifosi. Inoltre, in seguito all’allenamento, ci sarà anche una bella sorpresa per tutti i tifosi: alcuni calciatori si fermeranno per firmare autografi e fare selfie. La prima volta che accadrà a Castel di Sangro: finora i calciatori e Spalletti si sono fermati solo in campo, sempre protetti dalla “barriera” che rendeva il tutto più complicato. Anguissa e Spalletti All’allenamento di oggi non hanno partecipato Mario Rui e Di Lorenzo che hanno svolto lavoro di scarico in ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 4 agosto 2022) Si è concluso il tredicesimo giorno didel Napoli adi: dopo non aver svolto l’mattutino, questo pomeriggio gli azzurri si sono allenati regolarmente allo stadio Teofilo Patini dinanzi i propri tifosi. Inoltre, in seguito all’, ci sarà anche una bella sorpresa per tutti i tifosi: alcuni calciatori si fermeranno per firmare autografi e fare selfie. La prima volta che accadrà adi: finora i calciatori esi sono fermati solo in campo, sempre protetti dalla “barriera” che rendeva il tutto più complicato.All’di oggi non hanno partecipato Mario Rui e Di Lorenzo che hanno svolto lavoro di scarico in ...

infoitsport : Ritiro Castel di Sangro Napoli: giorno 13 - rickthesizbeer : RT @GA7_Official: Oggi sono stato per la prima volta in ritiro a Castel di Sangro ed è stata davvero una bella esperienza. Non mi aspetta… - frankfn9 : @sfnvnanto1979 @MatteoSorrenti Le visite teoricamente si possono completare anche in ritiro, a patto ne sia stata f… - Gaetano82930703 : @MatteoSorrenti Notizia non veritiera sabato finisce il ritiro che si recano a fare a castel di Sangro? - NapoliNewsRobot : From: CalcioNapoli24 -