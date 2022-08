Prezzi alti e soldi che non bastano, la sopravvivenza al supermercato (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – La incontro spesso al supermercato, quasi sempre alla stessa ora. Adele ha 75 anni, una pensione minima e una grande dignità. Sono le poche informazioni che ho raccolto parlando con la cassiera, dopo che per l’enennesima volta l’ho vista appuntare Prezzi, somme e sottrazioni su un pezzo di carta, con una matita spuntata. Non è la prima volta che mi soffermo a guardare come si muove all’interno del supermercato. Incrocia le offerte, calcola, pensa, si muove tra gli scaffali aggiungendo e togliendo poche cose da un carrello della spesa troppo grande per quello che le serve. Quando arriva a pagare, i conti spesso non tornano. Manca qualcosa, pochi centesimi su uno scontrino di qualche euro. Lei restituisce quello che non può pagare. Un’operazione che non fa senza aver ponderato, appuntato e cancellato voci nella sua ... Leggi su italiasera (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – La incontro spesso al, quasi sempre alla stessa ora. Adele ha 75 anni, una pensione minima e una grande dignità. Sono le poche informazioni che ho raccolto parlando con la cassiera, dopo che per l’enennesima volta l’ho vista appuntare, somme e sottrazioni su un pezzo di carta, con una matita spuntata. Non è la prima volta che mi soffermo a guardare come si muove all’interno del. Incrocia le offerte, calcola, pensa, si muove tra gli scaffali aggiungendo e togliendo poche cose da un carrello della spesa troppo grande per quello che le serve. Quando arriva a pagare, i conti spesso non tornano. Manca qualcosa, pochi centesimi su uno scontrino di qualche euro. Lei restituisce quello che non può pagare. Un’operazione che non fa senza aver ponderato, appuntato e cancellato voci nella sua ...

