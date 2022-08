Pino Scotto torna live nella sua Monte di Procida

(Di giovedì 4 agosto 2022) Tempo di lettura: 4 minutidi(Na) –domenica 7 agostosuadi(NA), per una nuova tappa del “Dog Eat Dog Tour”. Un grande ritorno per il rocker, che non si esibiva nel suo paese di origine da ben quattro anni. Sul palco di Marina di Acquamorta il rocker sarà affiancato dalla band e porterà i suoi storici successi, oltre ai brani dell’ultimo album “Dog Eat Dog”. È attualmente disponibile online il videoclip di “Dog Eat Dog”, title track dell’ultimo album di inediti di: youtu.be/rJpR0VfyAYI. Prodotto da Beppe Platania per Lucerna Films con la regia di Andrea Larosa, il video pone l’accento su due problematiche purtroppo ancora troppo ...

Pino Scotto torna live domenica 7 agosto nella sua Monte di Procida, per una nuova tappa del "Dog Eat Dog Tour". Un grande ritorno per il rocker, che non si esibiva nel suo paese di origine da ben qua ...