anteprima24 : ** Nessuna #Aggressione a ##Napoli al trapper Young Signorino ** - rep_napoli : Nessuna aggressione a Napoli al trapper Young Signorino [aggiornamento delle 11:33] - Stop_SelfInjury : RT @IlariaBifarini: “Avellino, aggressione a colpi di martello in negozio cinese: un morto”. L’omicida è un nigeriano, ma nel titolo non se… - AndreaAndrered : @TaniaTortelli @bmartina_6 Mi lascia perplesso il fatto che si fanno i figli e poi ci si lamenta, anche sarcasticam… - gispedicato : @mrctrdsh Nessuna aggressione da milizie renziane. Buona vita a tutti. -

La Repubblica

al trapper Young Signorino, il 29 luglio scorso, nei pressi della stazione centrale di Napoli. A smentire la notizia, che si era diffusa su social e siti d'informazione, è lo ...E' abbastanza chiaro sul suo futuro politico,candidatura alle nazionali: 'Ho avuto una ... 'L'che ho ricevuto quest'anno è stata micidiale, senza l'aiuto di Licia Ronzulli non ne ... Nessuna aggressione a Napoli al trapper Young Signorino Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Nessuna aggressione al trapper Young Signorino, il 29 luglio scorso, nei pressi della stazione centrale di Napoli. A smentire la notizia, che si era diffusa su social e siti d'informazione, è lo stess ...