MotoGP: arriva l’annuncio a sorpresa di Andrea Dovizioso, ritiro dopo Misano. Al suo posto Crutchlow (Di giovedì 4 agosto 2022) Anticipa i tempi Andrea Dovizioso. L’emiliano aveva annunciato già il suo ritiro, ma oggi ha dichiarato di non arrivare alla fine del Mondiale di MotoGP, bensì di appendere il casco al chiodo dopo la gara di casa di Misano. Il pilota del team WithU Yamaha RNF MotoGP, tre volte vice campione del mondo, non disputerà dunque le ultime sei gare dell’appuntamento iridato di quest’anno: al suo posto spazio al britannico Cal Crutchlow. Le parole del centauro azzurro: “Nel 2012 l’esperienza con la casa di Iwata in MotoGP era stata per me molto positiva e da allora ho sempre pensato che, prima o poi, mi sarebbe piaciuto avere un contratto ufficiale con Yamaha. Questa possibilità si è presentata, in realtà in ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 agosto 2022) Anticipa i tempi. L’emiliano aveva annunciato già il suo, ma oggi ha dichiarato di nonre alla fine del Mondiale di, bensì di appendere il casco al chiodola gara di casa di. Il pilota del team WithU Yamaha RNF, tre volte vice campione del mondo, non disputerà dunque le ultime sei gare dell’appuntamento iridato di quest’anno: al suospazio al britannico Cal. Le parole del centauro azzurro: “Nel 2012 l’esperienza con la casa di Iwata inera stata per me molto positiva e da allora ho sempre pensato che, prima o poi, mi sarebbe piaciuto avere un contratto ufficiale con Yamaha. Questa possibilità si è presentata, in realtà in ...

