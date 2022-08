Monteforte Irpino, parlano i figli del negoziante cinese ucciso dal profugo nigeriano: “Amava l’Italia, il killer deve pagare” (Di giovedì 4 agosto 2022) «Aveva chiamato il suo negozio “Beautiful City” perché era innamorato dell’Italia ed era felice di vivere e lavorare qui»: a parlare sono i figli di Gao Yuancheng, per tutti a Monteforte Irpino, conosciuto come Luigi. Del 56enne cinese ucciso a martellate nel suo negozio non parla nessun tg e nessun media, ma la cittadina in provincia di Avellino resta profondamente scossa. È attesa per oggi l’autopsia sulla salma dell’uomo che poi dovrebbe essere riconsegnata alla famiglia per i funerali. “Era innamorato di questo Paese”, ricordano i figli tra le lacrime, che chiedono alla giustizia italiana di non lasciare impunito il killer. L’assassino si chiama Robert Omo, 24 anni, nigeriano senza fissa dimora. Di lui non abbiamo fotografie. La ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 4 agosto 2022) «Aveva chiamato il suo negozio “Beautiful City” perché era innamorato deled era felice di vivere e lavorare qui»: a parlare sono idi Gao Yuancheng, per tutti a, conosciuto come Luigi. Del 56ennea martellate nel suo negozio non parla nessun tg e nessun media, ma la cittadina in provincia di Avellino resta profondamente scossa. È attesa per oggi l’autopsia sulla salma dell’uomo che poi dovrebbe essere riconsegnata alla famiglia per i funerali. “Era innamorato di questo Paese”, ricordano itra le lacrime, che chiedono alla giustizia italiana di non lasciare impunito il. L’assassino si chiama Robert Omo, 24 anni,senza fissa dimora. Di lui non abbiamo fotografie. La ...

