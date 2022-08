Migranti | Salvini arrivato a Lampedusa

LegaSalvini : 'SOLO IL 15%, MA LI NASCONDONO'. ECCO I VERI NUMERI CHE SMASCHERANO IL PD - giorgio_gori : La mano di #Putin nella campagna elettorale italiana. Dai porti libici controllati dai russi stanno partendo molti… - ilfoglio_it : Salvini accusa Lamorgese: 'Cercano di nascondere i clandestini ai giornalisti prima del mio arrivo'. Ma operazioni… - RiccardoCorio1 : #Salviniade 1 come tutte le estati e mare calmo si intensificano gli arrivi di migranti clandestini profughi politi… - brunoforesi : RT @ilfoglio_it: Salvini accusa Lamorgese: 'Cercano di nascondere i clandestini ai giornalisti prima del mio arrivo'. Ma operazioni di ques… -

E per l'ex sindaco di Riace, a proposito di, bisognerebbe considerare queste persone ... Poi una battuta sull'arrivo a Lampedusa di Matteo: "La storia ricomincia. Le dico una cosa ...Il leader della Lega, Matteo, e' atterrato all'aeroporto di Lampedusa. Dopo una breve tappa privata si spostera' al Comune, dove ad attenderlo ci sono il sindaco Filippo Mannino e il suo vice Attilio Lucia. ServizioDi ...Il leader della Lega, Matteo Salvini, e' atterrato all'aeroporto di Lampedusa. Dopo una breve tappa privata si spostera' al Comune, dove ...Roma, 4 ago. (Adnkronos) - A me dispiace che si usi il tema dei migranti per la campagna elettorale. Addirittura si accusa il ministero degli Interni di fare il proprio lavoro cioè di aiutare ...