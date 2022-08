Meghan Markle, gli auguri della cognata Kate Middleton per il compleanno sono… minimal (Di giovedì 4 agosto 2022) Alla fine gli auguri sono arrivati. Stringati, ma sono arrivati: William d’Inghilterra e Kate Middleton, tramite il proprio profilo social ufficiale, hanno pubblicato un post per celebrare i 41 anni di Meghan Markle. Una foto che ritrae la moglie di Harry durante la recente visita dei Sussex in Inghilterra. E la scritta: «Wishing a happy birthday to the Duchess of Sussex!». Un messaggio pubblicato nelle storie di Instagram, che presto sarà cancellato. La mossa di Kate che studia da regina Kate studia da regina. E fa come sempre la mossa più giusta. È lei la prima della royal family a inviare un messaggio di auguri alla cognata, che festeggia con il marito Harry e i figli Archie e Lilibet al sole della ... Leggi su amica (Di giovedì 4 agosto 2022) Alla fine glisono arrivati. Stringati, ma sono arrivati: William d’Inghilterra e, tramite il proprio profilo social ufficiale, hanno pubblicato un post per celebrare i 41 anni di. Una foto che ritrae la moglie di Harry durante la recente visita dei Sussex in Inghilterra. E la scritta: «Wishing a happy birthday to the Duchess of Sussex!». Un messaggio pubblicato nelle storie di Instagram, che presto sarà cancellato. La mossa diche studia da reginastudia da regina. E fa come sempre la mossa più giusta. È lei la primaroyal family a inviare un messaggio dialla, che festeggia con il marito Harry e i figli Archie e Lilibet al sole...

