Masters 1000 Montreal 2022, ufficiale il ritiro di Novak Djokovic (Di giovedì 4 agosto 2022) Novak Djokovic non prenderà parte al torneo Masters 1000 di Montreal 2022, adesso è ufficiale. Il serbo, a causa delle norme di contenimento della pandemia di Covid-19 vigenti negli Stati Uniti e in Canada per i non vaccinati, sarà costretto a saltare il prossimo torneo al via domenica 7 agosto. Con ogni probabilità l'ex numero uno del mondo dovrà rinunciare anche al Masters 1000 di Cincinnati e, soprattutto, agli US Open 2022 saltando così il secondo torneo del Grande Slam di questa stagione dopo l'Australian Open dello scorso gennaio. SportFace.

