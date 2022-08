Marilyn Monroe, nel cuore di una bionda (Di giovedì 4 agosto 2022) A sessant’anni da quel 4 agosto 1962, l’indimenticabile Marilyn Monroe rivive nell’attesissimo Blonde. In anteprima, le immagini di Ana de Armas che la interpreta nel film (quanto le assomiglia?), il racconto del regista Andrew Dominik e di Joyce Carol Oates, la scrittrice che di Norma Jeane aveva colto l’essenza Leggi su vanityfair (Di giovedì 4 agosto 2022) A sessant’anni da quel 4 agosto 1962, l’indimenticabilerivive nell’attesissimo Blonde. In anteprima, le immagini di Ana de Armas che la interpreta nel film (quanto le assomiglia?), il racconto del regista Andrew Dominik e di Joyce Carol Oates, la scrittrice che di Norma Jeane aveva colto l’essenza

