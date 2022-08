Marilyn Monroe 60 anni fa la morte: i suoi film, come è morta (Di giovedì 4 agosto 2022) Il 4 agosto 1962 veniva a mancare Marilyn Monroe. Oggi, 4 agosto 2022, sono 60 anni dalla morte dell’icona di Hollywood. Uno dei volti più famosi al mondo e proprio quest’anno uscirà un film sulla sua vita: Blonde, in concorso a Venezia 78 con Ana de Armas nel ruolo della protagonista. La morte di Marilyn Tra le ricerche più popolari online c’è ancora la causa della morte di Marilyn a dimostrazione del fatto che è stata un’icona immortale di bellezza e una grande attrice. La morte di Marilyn è stato un caso di cronaca nera avvenuto la notte tra il 4 e il 5 agosto 1962. Il fatto suscitò fin dal primo giorno clamore e shock nell’opinione pubblica statunitense e mondiale. Il giorno del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 4 agosto 2022) Il 4 agosto 1962 veniva a mancare. Oggi, 4 agosto 2022, sono 60dalladell’icona di Hollywood. Uno dei volti più famosi al mondo e proprio quest’anno uscirà unsulla sua vita: Blonde, in concorso a Venezia 78 con Ana de Armas nel ruolo della protagonista. LadiTra le ricerche più popolari online c’è ancora la causa delladia dimostrazione del fatto che è stata un’icona imle di bellezza e una grande attrice. Ladiè stato un caso di cronaca nera avvenuto la notte tra il 4 e il 5 agosto 1962. Il fatto suscitò fin dal primo giorno clamore e shock nell’opinione pubblica statunitense e mondiale. Il giorno del ...

