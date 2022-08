LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: Cavo e Seramondi in finale nei 400 ostacoli, riparte il programma dopo lo stop per pioggia (Di giovedì 4 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 00.25 Questa la prima semifinale dei 200 metri maschili: Himaiad (Thailandia), Figueroa (Porto Rico), Quainoo (Regno Unito), Correa (Brasile), Richardson (Sudafrica), Afrifah (Israele), Fakorede (Nigeria). 00.20 Ha smesso di piovere, tra poco il programma dovrebbe ripartire con le semifinali dei 200 metri maschili. 00.10 Secondo le nuove indicazioni si dovrebbe ripartire alle 00.20 italiane (le 17.20 a Cali). 00.00 Non cessa la pioggia e la ripresa del programma viene dunque ulterioremente posticipata. 23.50 E’ arrivata un ulteriore proroga, secondo l’ultimo aggiornamento si dovrebbe ripartire alle 23.55 italiane (le 16.55 in Colombia), ogni evento comincerà 90 minuti dopo il suo orario di programmazione ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA00.25 Questa la prima semidei 200 metri maschili: Himaiad (Thailandia), Figueroa (Porto Rico), Quainoo (Regno Unito), Correa (Brasile), Richardson (Sudafrica), Afrifah (Israele), Fakorede (Nigeria). 00.20 Ha smesso di piovere, tra poco ildovrebbe ripartire con le semifinali dei 200 metri maschili. 00.10 Secondo le nuove indicazioni si dovrebbe ripartire alle 00.20 italiane (le 17.20 a Cali). 00.00 Non cessa lae la ripresa delviene dunque ulterioremente posticipata. 23.50 E’ arrivata un ulteriore proroga, secondo l’ultimo aggiornamento si dovrebbe ripartire alle 23.55 italiane (le 16.55 in Colombia), ogni evento comincerà 90 minutiil suo orario dizione ...

