vimcosmo : @too_xedo 1) Una stanza piena di gente 2) L’emporio dei piccoli miracoli 3) 50 sfumature di grigio - Merrick_Emporio : @PBurattini Il deserto dei tartari. L'ansia di sprecare il tempo della vita non è più andata via. - Liberidiscriver : Atmosfere plumbee, pioggia, umidità, il tram che passa scampanellando ogni 3 minuti, la vita che scorre monotona lu… -

ilGiornale.it

Il borgo e il castello sono unosoggetti preferiti che riprende impiegando varie tecniche: olii, disegni, una bella serie di acqueforti del 1921 e xilografie come la copertina per "La Piè" del ...... l'aumento dell'efficienza del DeNOx, il revampingprecipitatori elettrostatici e altri ... Sono, inoltre, state effettuate donazioni a due associazioni Onlus di Sassari "della solidarietà" e ... L'emporio dei finti draghiani - ilGiornale.it La solitudine di Matteo Renzi è una sorta di professione di fede verso il draghismo, una testimonianza, testarda e in fondo coraggiosa ...Sotto le Due Torri si va verso l’apertura di tre nuovi empori solidali: il Comune ha infatti pubblicato un bando, rivolto agli enti del Terzo settore, per la realizzazione di una Casa Zanardi nei tre ...