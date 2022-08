Le Air Force 1 di Drake sono finalmente arrivate (Di giovedì 4 agosto 2022) Lo scorso luglio hanno fatto il giro dei social le immagini della collaborazione tra Drake e Nike, progettata in occasione dell'uscita del sesto album in studio del rapper canadese, «Certified Lover Boy». L'artista Levi Bent-Lee, grande appassionato di sneaker, e l'agenzia stampa specializzata in notizie sulle sneaker Ovrnundr, in qualche modo avevano messo le mani su un prototipo di una Nike Air Force 1 disegnata da Drake, dal design semplice ed essenzialmente una replica del modello OG AF1. Una replica con qualche piccola novità: la scritta «Love Your Forever» lungo il contrafforte del tallone e suole grippanti a forma di cuore. Una vera e propria fuga di notizie, avvenuta prima che Drake annunciasse la sua Nocta Hot Step Terra (altra sneaker realizzata da Drake in collaborazione con Nike, ndr), ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 4 agosto 2022) Lo scorso luglio hanno fatto il giro dei social le immagini della collaborazione trae Nike, progettata in occasione dell'uscita del sesto album in studio del rapper canadese, «Certified Lover Boy». L'artista Levi Bent-Lee, grande appassionato di sneaker, e l'agenzia stampa specializzata in notizie sulle sneaker Ovrnundr, in qualche modo avevano messo le mani su un prototipo di una Nike Air1 disegnata da, dal design semplice ed essenzialmente una replica del modello OG AF1. Una replica con qualche piccola novità: la scritta «Love Your Forever» lungo il contrafforte del tallone e suole grippanti a forma di cuore. Una vera e propria fuga di notizie, avvenuta prima cheannunciasse la sua Nocta Hot Step Terra (altra sneaker realizzata dain collaborazione con Nike, ndr), ...

