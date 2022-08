Tiscali

Dariatornaquarti a San Jose per il secondo anno consecutivo. In prima fila, durante le due vittorie contro la campionessa di Wimbledon Elena Rybakina e la statunitense Taylor Townsend, ...A parte un quarto di finale in Canada, anche la teen - ager americana ha poco da difendere... Sakkari,, Badosa, Bencic, Kudermetova e Collins completano le prime dieci della corsa verso ... Kasatkina nei quarti a San Jose: 'libera e felice' con un grande sogno Daria Kasatkina torna nei quarti a San Jose per il secondo anno consecutivo. In prima fila, durante le due vittorie contro la campionessa ...Amanda approccia in modo discontinuo, ma poi è brava a mettere in evidenza i limiti negli spostamenti della “Regina di Ghiaccio” Giornata di mercoledì dedicata ai match di secondo turno del Citi Open, ...