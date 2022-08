Fedez e Chiara Ferragni svelano retroscena inediti sul loro ‘primo incontro’ (Di giovedì 4 agosto 2022) Su TikTok Chiara Ferragni racconta il primo incontro con Fedez e come nacque la loro storia d’amore: retroscena pazzeschi! Sembra che stiano insieme da sempre eppure c’è stato un tempo in cui Fedez e Chiara Ferragni non si conoscevano neanche. Circa sei anni fa il destino ha voluto farli incontrare ed ora sono la coppia L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 4 agosto 2022) Su TikTokracconta il primo incontro cone come nacque lastoria d’amore:pazzeschi! Sembra che stiano insieme da sempre eppure c’è stato un tempo in cuinon si conoscevano neanche. Circa sei anni fa il destino ha voluto farli incontrare ed ora sono la coppia L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

vogue_italia : Nuovo capitolo per Chiara Ferragni e Fedez, in vacanza a Ibiza ?? - Profilo3Marco : RT @Corriere: Chiara Ferragni racconta gli inizi della storia con Fedez: «Per una settimana non ci siamo sfiorati» - angiuoniluigi : RT @Corriere: Chiara Ferragni racconta gli inizi della storia con Fedez: «Per una settimana non ci siamo sfiorati» - Corriere : Chiara Ferragni racconta gli inizi della storia con Fedez: «Per una settimana non ci siamo sfiorati» - ineeverexisted : RT @MajestyCatsy: Immaginando Chiara Ferragni che piange leggendo la cifra delle spese condominiali mentre Fedez decide di vendere foto dei… -