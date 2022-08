Facebook dirà addio alla sua funzione di shopping dal vivo (Di giovedì 4 agosto 2022) Dal 1 ottobre Facebook dirà ufficialmente addio allo shopping dal vivo. La sua funzione di streaming live che consente ai creatori di trasmettere e vendere prodotti ai propri follower verrà chiusa in favore dei video brevi, i Reels. LEGGI ANCHE >>> TikTok supererà Facebook nella spesa per l’influencer marketing nel 2022 addio al Live shopping su Facebook «A partire dal 1° ottobre 2022, non potrai più ospitare eventi Live shopping nuovi o programmati su Facebook. Potrai comunque utilizzare Facebook Live per trasmettere eventi live, ma non potrai creare playlist di prodotti o taggare prodotti nei tuoi video Facebook Live», ha annunciato Meta in ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 4 agosto 2022) Dal 1 ottobreufficialmenteallodal. La suadi streaming live che consente ai creatori di trasmettere e vendere prodotti ai propri follower verrà chiusa in favore dei video brevi, i Reels. LEGGI ANCHE >>> TikTok supererànella spesa per l’influencer marketing nel 2022al Livesu«A partire dal 1° ottobre 2022, non potrai più ospitare eventi Livenuovi o programmati su. Potrai comunque utilizzareLive per trasmettere eventi live, ma non potrai creare playlist di prodotti o taggare prodotti nei tuoi videoLive», ha annunciato Meta in ...

