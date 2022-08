Elezioni 2022, Berlusconi: "Non farò premier né presidente Senato" (Di giovedì 4 agosto 2022) "Non ho ancora deciso se candidarmi, ma sicuramente è totalmente infondata la voce di una mia ambizione di fare il presidente del Senato". Così il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi a Non stop ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 4 agosto 2022) "Non ho ancora deciso se candidarmi, ma sicuramente è totalmente infondata la voce di una mia ambizione di fare ildel". Così il leader di Forza Italia Silvioa Non stop ...

marcotravaglio : Dopo un lungo e straziante travaglio in sala parto, Letta e Calenda – per gli amici “i Calettaz” – sono lieti di an… - borghi_claudio : Ma che meraviglia... Elezioni, in Puglia è l'epidemiologo Lopalco il candidato di Speranza - ItaliaViva : Elezioni, ministra @elenabonetti: mi candiderò - MPanarari : I partiti di centrosinistra in zona disagio. Troppi rospi da ingoiare per battere la destra. Il podcast di… - vivereitalia : Elezioni, Berlusconi 'Non farò il premier' -