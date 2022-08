Condò: “Il Milan vuole uno alla Desailly. Ho in mente il nome di Scalvini” (Di giovedì 4 agosto 2022) Il giornalista Paolo Condò ha parlato della volontà del Milan di prendere un giocatore 'alla Desailly'. E suggerisce Giorgio Scalvini Leggi su pianetamilan (Di giovedì 4 agosto 2022) Il giornalista Paoloha parlato della volontà deldi prendere un giocatore ''. E suggerisce Giorgio

PianetaMilan : #Condo: “Il #Milan vuole uno alla #Desailly. Ho in mente il nome di #Scalvini” #ACMilan #SempreMilan - ManuFilippone95 : RT @RadioRossonera: Paolo #Condò è sicuro su chi possa essere il difensore ideale del #Milan ?? - RadioRossonera : Paolo #Condò è sicuro su chi possa essere il difensore ideale del #Milan ?? - SempreMilanit : ?? #Condò ha un'idea per il #Milan #SempreMilan - Milannews24_com : Condò: «Difensore per il Milan? Mi viene in mente Scalvini» -

Condò: 'Skriniar è l'erede di Ferri e Samuel, perderlo sarebbe doloroso per gli interisti' 1 Intervenuto dagli studi di Sky , il noto giornalista, Paolo Condò, ha espresso la propria opinione in merito a un'eventuale cessione di Milan Skriniar da parte dell'Inter. 'Fino a qualche giorno fa sembrava Alessandro Bastoni l'indiziato a lasciare l'Inter, ... Condò: "Raspadori meglio di Scamacca per il Milan" Le parole di Paolo Condò sul calciomercato del Milan, alla ricerca di una punta, dicendo la sua sui due obiettivi del Sassuolo Paolo Condò intervenuto a Sky Sport ha detto la sua su Giacomo Raspadori in ottica Milan. ... 1 Intervenuto dagli studi di Sky , il noto giornalista, Paolo, ha espresso la propria opinione in merito a un'eventuale cessione diSkriniar da parte dell'Inter. 'Fino a qualche giorno fa sembrava Alessandro Bastoni l'indiziato a lasciare l'Inter, ...Le parole di Paolosul calciomercato del, alla ricerca di una punta, dicendo la sua sui due obiettivi del Sassuolo Paolointervenuto a Sky Sport ha detto la sua su Giacomo Raspadori in ottica. ...