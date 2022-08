Concussione, arrestato sindaco nel Tarantino. Un amico pregiudicato pilotava gli appalti e minacciava imprenditori e consiglieri (Di giovedì 4 agosto 2022) Ai domiciliari il primo cittadino di Roccaforzata (Taranto), Roberto Iacca, di 41 anni, eletto nel maggio 2019 e a capo di una coalizione di centrosinistra: il 59enne accusato di essere in affari con il sindaco dietro l'incendio dell'auto di un oppositore Leggi su repubblica (Di giovedì 4 agosto 2022) Ai domiciliari il primo cittadino di Roccaforzata (Taranto), Roberto Iacca, di 41 anni, eletto nel maggio 2019 e a capo di una coalizione di centrosinistra: il 59enne accusato di essere in affari con ildietro l'incendio dell'auto di un oppositore

