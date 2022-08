Como | il medico anestetista accusato di aver narcotizzato e stuprato la sua ex

Leggi su open.online

(Di giovedì 4 agosto 2022) Anestesista e narcotizza la sua ex per poi abusare di lei. Succede i primi di luglio ae vede al centro delle indagini Andrea Carlo Pizzi, primario dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione della clinica Villa Aprica, di. L’uomo, 52 enne di Saronno (Varese), avrebbe compiuto le violenze presso la propria abitazione. Il giorno successivo all’evento, riporta Il Giorno, la vittima ha registrato una telefonata – che ha poi consegnato alla polizia – in cui Pizzi avrebbe ammesso dile somministrato un farmaco e diabusato di lei in uno stato di incoscienza. A denunciare l’accaduto è stata la donna stessa, residente nel Comasco. Le indagini sono ora in mano alla Procura di Busto Arsizio (Varese), coordinate dalla gip Tiziana Landoni, che ha emesso gli arresti per ilcon ...