Pall_Gonfiato : Carnasciali sicuro: 'Fiorentina, prendi Mertens per risolvere il problema dei gol' -

Cagliari News 24

... la redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Daniele, ex calciatore ... Per quali ragioni "Perché aveva digià da tempo un accordo, quantomeno verbale, con la Juve. ...... la redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Daniele, ex calciatore ... Per quali ragioni "Perché aveva digià da tempo un accordo, quantomeno verbale, con la Juve. ... Carnasciali: «Sinceramente Genoa e Cagliari mi sembrano fuori categoria»