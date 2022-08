Cane in spiaggia, cosa portare: dall'acqua alla crema. Ecco alcuni consigli utili (Di giovedì 4 agosto 2022) Nella classifica di Spiagge.it la Toscana è la seconda regione più 'pet - friendly' d'Italia, a pari merito con il Lazio. Prima l'Emilia - ... Leggi su lanazione (Di giovedì 4 agosto 2022) Nella classifica di Spiagge.it la Toscana è la seconda regione più 'pet - friendly' d'Italia, a pari merito con il Lazio. Prima l'Emilia - ...

qn_lanazione : Nella classifica di - ilrabazzone : Solo potevo avere il cane che ama il mare ma se lo porti alla spiaggia dei cani sta in disparte e sembra dirti ma c… - VelvetMagIta : In spiaggia con il cane: tutti i consigli dell’OIPA #VelvetMag #Velvet - ienapriski : @indignati @thelondonboys47 Pensavo anche che sarebbe andato d'accordo col mio cane. invece da anni ormai quando lo… - nerdmoth : Abbiamo adottato un cane in spiaggia ?? -