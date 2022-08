Caldo torrido in arrivo: fino a 16 città da bollino rosso, ma nel weekend... (Di giovedì 4 agosto 2022) La strada verso il primo fine settimana di agosto è caratterizzata dalle temperature che gradualmente aumenteranno. Potrebbero arrivare giorni da Caldo record e, come spesso accade, a prefigurare le evoluzioni è anche il bollettino del Ministero della Salute. Torna il bollino rosso in alcune città Quando le ondate di calore sono destinate a farsi sentire, al punto da doversi mettere seriamente in guardia, vengono segnalate con il bollino rosso. E nei prossimi giorni saranno sempre di più le città monitorate che avranno questa caratteristica. Per giovedì 4 agosto, infatti, ci sono solo due città con l'allerta massima. Si tratta di Palermo e Perugia. Diventeranno, invece, tre nella giornata di venerdì 5 agosto. Al capoluogo umbro e a quello ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 4 agosto 2022) La strada verso il primo fine settimana di agosto è caratterizzata dalle temperature che gradualmente aumenteranno. Potrebbero arrivare giorni darecord e, come spesso accade, a prefigurare le evoluzioni è anche il bollettino del Ministero della Salute. Torna ilin alcuneQuando le ondate di calore sono destinate a farsi sentire, al punto da doversi mettere seriamente in guardia, vengono segnalate con il. E nei prossimi giorni saranno sempre di più lemonitorate che avranno questa caratteristica. Per giovedì 4 agosto, infatti, ci sono solo duecon l'allerta massima. Si tratta di Palermo e Perugia. Diventeranno, invece, tre nella giornata di venerdì 5 agosto. Al capoluogo umbro e a quello ...

