Calcio, campionato al via: l'offerta di Mediaset (Di giovedì 4 agosto 2022) Il prossimo weekend riparte la Serie A di Calcio Dalla prossima settimana riparte il Calcio e la Serie A. Mediaset ha così presentato la propria offerta calcistica. Tutta la Coppa Italia che per altre due stagioni sarà in esclusiva assoluta in chiaro sulle reti Mediaset. La partenza è prevista per venerdì 5 agosto con i 32esimi di finale. L'emittente trasmetterà in esclusiva in chiaro tutti i match fino alla finale del 24 maggio 2023, più la Supercoppa Italiana tra Milan e Inter che si disputerà il 18 gennaio 2023 a Riyad. Il 16 e 17 agosto e il 23 e 24 agosto arriva l'antipasto di Champions League con le gare d'andata e di ritorno dei playoff su Italia 1 e Mediaset Infinity. Poi dal 6 settembre si parte con la fase a gironi. Verranno mandate in onda 121 partite all'anno, compresa la finale, per le ...

