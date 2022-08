Belen non teme Antonino al GF Vip ma intanto provoca la sua fidanzata (Di giovedì 4 agosto 2022) E’ solo un puro caso o la foto di Belen è per provocare la fidanzata di Antonino Spinalbese? Procediamo con ordine e iniziamo dalla rivista Chi che smentisce il gossip sul timore di Belen per l’ingresso di Antonino nella casa del GF Vip. E’ quindi certo che il papà di Luna Marì sarà tra i concorrenti della prossima edizione del reality show e non c’è dubbio che la curiosità di molti sarà concentrata sul suo ingresso. Se lo scrive il settimanale di Alfonso Signorini sarà vero e infatti aggiunge anche il motivo per cui Belen Rodriguez non è per niente preoccupata e non ha nemmeno messo in guardia il suo ex compagno dal parlare di lei e della piccola Luna. Belen sull’ingresso di Antonino Spinalbese al GF ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 4 agosto 2022) E’ solo un puro caso o la foto diè perre ladiSpinalbese? Procediamo con ordine e iniziamo dalla rivista Chi che smentisce il gossip sul timore diper l’ingresso dinella casa del GF Vip. E’ quindi certo che il papà di Luna Marì sarà tra i concorrenti della prossima edizione del reality show e non c’è dubbio che la curiosità di molti sarà concentrata sul suo ingresso. Se lo scrive il settimanale di Alfonso Signorini sarà vero e infatti aggiunge anche il motivo per cuiRodriguez non è per niente preoccupata e non ha nemmeno messo in guardia il suo ex compagno dal parlare di lei e della piccola Luna.sull’ingresso diSpinalbese al GF ...

Gigithebeast1 : RT @GiovanniSalzan: Cambiamo più governi noi che Belen fidanzati. E non era facile. - Novella_2000 : Belen non è affatto preoccupata per l’ingresso di Antonino Spinalbese al GF Vip: il motivo - zazoomblog : Belen Rodriguez non è preoccupata per l’ingresso di Spinalbese al GF Vip - #Belen #Rodriguez #preoccupata - livingbychanel : @Luca100celleASR @ilragazzotopo Si vabbe non hai una lira e io so belen - zazoomblog : “Terzo figlio”. Belen Rodriguez non si ferma e conferma tutto (non solo lei) - #“Terzo #figlio”. #Belen #Rodriguez -