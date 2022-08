Bce pronta a innalzare ancora i tassi Senza Draghi lo spread è più volatile (Di giovedì 4 agosto 2022) BCE: PRONTI AD ALZARE I tassi NELLE PROSSIME RIUNIONI 'A LUGLIO VOLATILITA' spread PER CRISI GOVERNO IN ITALIA' Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 4 agosto 2022) BCE: PRONTI AD ALZARE INELLE PROSSIME RIUNIONI 'A LUGLIO VOLATILITA'PER CRISI GOVERNO IN ITALIA' Segui su affaritaliani.it

Agenzia_Ansa : La Bce pronta ad alzare i tassi nelle prossime riunioni. Dopo la stretta di luglio, decisioni volta per volta #ANSA - MichelaRoi : RT @ilfoglio_it: L'inflazione continua a salire mentre rallenta la crescita, la Bce si farà guidare dai dati per decidere le prossime mosse… - ilfoglio_it : L'inflazione continua a salire mentre rallenta la crescita, la Bce si farà guidare dai dati per decidere le prossim… - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Bce pronta ad alzare ancora i tassi: senza Draghi lo spread è più volatile - infoiteconomia : Bce pronta ad alzare ancora i tassi -