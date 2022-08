Alla ripresa della scuola stop alle «classi-pollaio» e 2.200 professori in arrivo (Di giovedì 4 agosto 2022) Verso il 12 settembre Il provveditore Cubelli: «In media 19 bambini Alla primaria e 21 alle medie». Autorizzate dal Mef nuove assunzioni. «L’obiettivo è arrivare a coprire tutti i posti per la prima campanella». Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 4 agosto 2022) Verso il 12 settembre Il provveditore Cubelli: «In media 19 bambiniprimaria e 21medie». Autorizzate dal Mef nuove assunzioni. «L’obiettivo è arrivare a coprire tutti i posti per la prima campanella».

pdnetwork : Nonostante le difficoltà dovute all’aumento dei prezzi e legate alla guerra, il Paese resiste e cresce. I dati Ista… - Nazione_Umbria : Tagli ’estivi’ al trasporto pubblico Verifica alla ripresa delle scuole - gervasoni1968 : @checovenier @zaiapresidente @FontanaPres @M_Fedriga A proposito, la Donato se la sono già ripresa, no? In fondo lo… - sqftc0re : ho rivisto i video del concerto e ho urlato in faccia alla mia migliore amica in fatto che avessi Micheal davanti c… - Asannaras : @Adnkronos Speriamo che non arrivate alla 2^ ripresa -