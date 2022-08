Xi e Taiwan | sull’orlo del baratro Parla Sisci

Leggi su formiche

(Di mercoledì 3 agosto 2022) La Cina invaderà? Xi Jinping sarà un presidente a vita? Ed è davvero pronto a ingaggiare una guerra globale con gli Stati Uniti? Mentre il termometro della crisi si infiamma a– dove è atterrata la speaker del Congresso americano Nancy Pelosi fra le minacce di Pechino – facciamo un punto con Francesco, sinologo e giornalista. Il viaggio di Pelosi è stato un errore? Sarebbe stato meglio evitare. Perché aprire un secondo fronte quando ne hai già uno aperto in Europa? Un conflitto su due fronti non è mai una buona idea. C’è poi un altro rischio. Quale? Una saldatura politica tra Cina e Russia. Quella che, finora, è mancata di fronte alla guerra in Ucraina. Perché per la Cina è un non plus ultra? Con la normalizzazione dei rapporti diplomatici del 1980 Cina e Stati Uniti si erano accordati su una definizione vaga di ...