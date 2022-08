Vaiolo delle scimmie, italiano primo test rapido (Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – E’ italiano il primo test rapido sul sangue per il Vaiolo delle scimmie. A metterlo a punto è stato il Consorzio Sannio Tech (Benevento) e la sperimentazione sarà condotta dall’ospedale Cotugno di Napoli. “Speriamo di partire a fine estate, dopo il via libera del Comitato etico dell’ospedale”, spiega all’Adnkronos Salute l’infettivologo del Cotugno Alessandro Parrella, che coordinerà la sperimentazione sull’uomo. “Il merito del test è dei colleghi del Sannio Tech che hanno avuto l’intuizione e le capacità di sviluppare in Italia questo primo test per il Vaiolo delle scimmie. Non ci sono oggi test rapidi di questo tipo approvati – ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – E’ilsul sangue per il. A metterlo a punto è stato il Consorzio Sannio Tech (Benevento) e la sperimentazione sarà condotta dall’ospedale Cotugno di Napoli. “Speriamo di partire a fine estate, dopo il via libera del Comitato etico dell’ospedale”, spiega all’Adnkronos Salute l’infettivologo del Cotugno Alessandro Parrella, che coordinerà la sperimentazione sull’uomo. “Il merito delè dei colleghi del Sannio Tech che hanno avuto l’intuizione e le capacità di sviluppare in Italia questoper il. Non ci sono oggirapidi di questo tipo approvati – ...

