Va a fuoco la villa di Alex Zanardi: il campione trasferito in un centro medico a Vicenza (Di mercoledì 3 agosto 2022) Una brutta notizia riguarda Alex Zanardi. Come riportato in un primo momento dal Corriere della Sera e confermato in seguito dall’Ansa, un incendio è divampato nella sua villa a Noventa Padovana, dove il campione paralimpico risiede dallo scorso inverno dopo un periodo lungo di cure e terapie di riabilitazione legate al grave incidente che ebbe nell’estate del 2020 in handbike. Stando a quanto riferito da fonti autorevoli (forze dell’ordine), a causare il tutto è stato l’impianto fotovoltaico. L’aspetto da curare con attenzione ora sono i danni eventuali ai macchinari che danno assistenza a Zanardi. Per questa ragione, i familiari di Alex hanno deciso di trasferirlo precauzionalmente in un centro medico di Vicenza, ma è tutto in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 agosto 2022) Una brutta notizia riguarda. Come riportato in un primo momento dal Corriere della Sera e confermato in seguito dall’Ansa, un incendio è divampato nella suaa Noventa Padovana, dove ilparalimpico risiede dallo scorso inverno dopo un periodo lungo di cure e terapie di riabilitazione legate al grave incidente che ebbe nell’estate del 2020 in handbike. Stando a quanto riferito da fonti autorevoli (forze dell’ordine), a causare il tutto è stato l’impianto fotovoltaico. L’aspetto da curare con attenzione ora sono i danni eventuali ai macchinari che danno assistenza a. Per questa ragione, i familiari dihanno deciso di trasferirlo precauzionalmente in undi, ma è tutto in ...

