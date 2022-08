Ultime Notizie Roma del 03-08-2022 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 3 agosto 2022)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale studio veniamo in amicizia Taiwan veniamo in pace nella regione quanto ha detto la presidente della Camera americana Nancy pelosi parlando nel primo incontro della sua visita Taipei a legislative One il Parlamento l’isola pelosa è stata ricevuta dal vice presidente tsai Chin Chang che ha ringraziato per l’accoglienza e rimarcando l’importanza dei legami tra Washington e Taipei anche la luce e le chips che sussidi per oltre 52 miliardi di dollari per la produzione di chip voltiamo pagina PD azione con più ropa hanno raggiunto l’accordo dopo giorni di molla vedi ultimatum Enrico Letta Carlo Calenda e benedetto della vedova hanno firmato un accordo per essere vincenti nei confronti della destra ha detto Letta per Giorgia Meloni l’alleanza fa chiarezza sulle forze in campo ...