Udinese, pressing del Tottenham per Udogie: ecco l’offerta (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il Tottenham fa sul serio per Destiny Udogie: pronta un’offerta per strappare il giovane esterno all’Udinese Il Tottenham è in forte pressing per trovare l’intesa con l’Udinese per Destiny Udogie, esterno mancino classe 2002 che ha stupito tutti nell’ultima stagione. Secondo quanto riferito da Sky Sport sarebbe pronta un’offerta da 25 milioni di euro da parte del club allenato da Antonio Conte. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ilfa sul serio per Destiny: pronta un’offerta per strappare il giovane esterno all’Ilè in forteper trovare l’intesa con l’per Destiny, esterno mancino classe 2002 che ha stupito tutti nell’ultima stagione. Secondo quanto riferito da Sky Sport sarebbe pronta un’offerta da 25 milioni di euro da parte del club allenato da Antonio Conte. L'articolo proviene da Calcio News 24.

