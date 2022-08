Udinese, non solo la Juve su Udogie: un club inglese piomba sul calciatore (Di mercoledì 3 agosto 2022) Sin dall’inizio del calciomercato, la Juventus ha sempre guardato con grande interesse Destiny Udogie. Tuttavia tra i bianconeri e l’Udinese non è mai cominciata una trattativa vera e propria. Occhio, però, perché arrivati a questo punto la Juve di Massimiliano Allegri potrebbe farsi sfuggire il giovane esterno difensivo. Nelle ultime ore, infatti, un club di Premier League avrebbe manifestato interesse per Udogie. Tottenham Conte Udogie Secondo quanto riportato da SkySport, il Tottenham di Antonio Conte sarebbe fortemente interessata ad Udogie, tant’è che sarebbe pronto a presentare un’offerta ufficiale da 25 milioni di euro. Pur di assicurarsi il cartellino del calciatore, gli Spurs hanno fatto sapere che sarebbero ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 3 agosto 2022) Sin dall’inizio del calciomercato, lantus ha sempre guardato con grande interesse Destiny. Tuttavia tra i bianconeri e l’non è mai cominciata una trattativa vera e propria. Occhio, però, perché arrivati a questo punto ladi Massimiliano Allegri potrebbe farsi sfuggire il giovane esterno difensivo. Nelle ultime ore, infatti, undi Premier League avrebbe manifestato interesse per. Tottenham ConteSecondo quanto riportato da SkySport, il Tottenham di Antonio Conte sarebbe fortemente interessata ad, tant’è che sarebbe pronto a presentare un’offerta ufficiale da 25 milioni di euro. Pur di assicurarsi il cartellino del, gli Spurs hanno fatto sapere che sarebbero ...

